Jul 28, 2025 4:28 PMClock
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ترامب: إيران ترسل إشارات سلبية وإذا استأنفت برنامجها النووي فسنقضي عليه بسرعة

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