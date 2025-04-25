Apr 25, 2025 2:38 PMClock
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ترامب: إن لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسأنضم إلى إسرائيل في هجومها وسأكون في مقدمته

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