Jul 22, 2025 6:50 AMClock
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ترامب: إقرار إيران بتضرر منشآتها النووية يؤكد حجم خسائرها بعد ضرباتنا وسنكررها إذا لزم الأمر

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