Jul 2, 2025 5:34 PMClock
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ترامب: إذا تم تمرير قانون خفض الإنفاق والضرائب فستشهد أميركا نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل

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