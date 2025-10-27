Oct 27, 2025 11:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أوقفت 8 حروب خلال الأشهر الماضية وماضون في إيقاف الحرب التاسعة وأنقذنا حياة ملايين الأشخاص

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o