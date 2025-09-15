6:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أود إيقاف الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يبدو صعبا وأوروبا مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o