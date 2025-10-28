Oct 28, 2025 1:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أنهينا 8 حروب وظننت أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون أسهل من حرب الشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o