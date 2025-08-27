Aug 27, 2025 10:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب أمر بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض حدادًا على ضحايا حادثة إطلاق النار في إحدى مدارس مينيسوتا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o