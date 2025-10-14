Oct 14, 2025 8:57 PMClock
أبرز الأحداث
ترامب: أمرت بتنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية قبالة فنزويلا والضربة نفذت في المياه الدولية وقتلت 6 إرهابيين كانوا على متن السفينة ولم يصب أي من القوات الأميركية بأذى

