Apr 17, 2025 8:24 PMClock
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ترامب أكد لنتنياهو أنه سيتعامل مع المعضلة الإيرانية وأن صبر إسرائيل سيثمر وهيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية فوجئت بما نشرته صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن خطة لمهاجمة إيران

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