Aug 11, 2025 6:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أعلن حال الطوارئ بشأن الأمن في العاصمة واشنطن وجهاز الشرطة فيها سيخضع لإشراف وزيرة العدل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o