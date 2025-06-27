Jun 27, 2025 9:18 PMClock
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ترامب: أعلنت كندا للتو أنها ستفرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية وهو هجوم مباشر وصارخ

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