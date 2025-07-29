Jul 29, 2025 10:03 PMClock
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ترامب: أجريت "محادثات رائعة" مع بوتين وأعتقد أنه كان من الممكن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا 3 أو 4 مرات

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