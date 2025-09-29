Sep 29, 2025 9:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أتمنى أن تصبح إيران جزءًا من الاتفاقات الإبراهيمية لأن ذلك سيعود بالمنفعة عليها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o