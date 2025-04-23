Apr 23, 2025 7:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: أتطلع لمساعدة أوكرانيا وروسيا على الخروج من الفوضى التامة التي لم تكن لتحصل لو كنت رئيسا يومها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o