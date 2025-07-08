Jul 8, 2025 5:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ترامب: آمل أن تكون الحرب مع إيران قد انتهت واعتقد أنهم يريدون أن نلتقي لصنع السلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o