Apr 11, 2025 4:43 PMClock
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ترامب: آلاف الناس يموتون بشكل أسبوعي في حرب مروعة لا معنى لها وعلى روسيا التحرك

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