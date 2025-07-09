Jul 9, 2025 7:14 PMClock
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ترامب⁩ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على ⁧الجزائر⁩ و ⁧العراق⁩ و ⁧ليبيا⁩ اعتبارًا من أوّل آب

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