Apr 7, 2025 9:41 AMClock
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تراجع بورصة هونغ كونغ بنسبة 12 في المئة في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عاماً

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