احتفلت بلدة قب الياس بتدشين أطول تمثال للقديسة ريتا في الشرق الأوسط في باحة بازيليك القديسة ريتا، وذلك بحضور حشد من الفعاليات الدينية والرسمية والاجتماعية، تقدمهم رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، المطران جوزف معوض ممثلاً بالأب روكز ابو نكد، المتروبوليت انطونيوس الصوري ممثلاً بالأرشمندريت بورفيريوس ابراهيم، كاهن الرعية الأب الدكتور ايلي بو شعيا، النائبان جورج عقيص والياس اسطفان، رئيس بلدية قب الياس صلاح طالب ونائبه كامل شماطة، قائد الدرك السابق العميد مروان سليلاتي، قنصل البرازيل في لبنان سهام الحاراتي، رجل الأعمال ابراهيم سلوم، الدكتور يوسف ساسين، الدكتور ضرغام توما، رئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة، الوكلاء واعضاء لجنة الوقف إضافة إلى عدد كبير من المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المناطق البقاعية للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

يرتفع التمثال اعلى بازيليك القديسة ريتا في قب الياس بارتفاع عشرة امتار ونصف، وهو الأعلى في الشرق الأوسط والثاني ارتفاعاً في العالم بعد البرازيل، قدمته عائلة المرحوم سامي الحجار ونفذه الفنان جورج مخلوف، ليصبح علامة مميزة ومعلمًا دينيًا وسياحيًا يرمز إلى الإيمان والرجاء والعيش الواحد، ويعكس مكانة القديسة ريتا في قلوب المؤمنين كقديسة المعجزات وشفيعة المستحيلات.

استهل الإحتفال بالنشيد الوطني، تلته كلمة ترحيب من عريفة الإحتفال لينا الحجار، ومن ثم كلمة عائلة المرحوم سامي الحجار القاها السيد اندره الحجار، شرح فيها اسباب اقدام العائلة على تقديم التمثال عربون محبة واخلاص للبلدة والكنيسة، واكد وقوفهم الدائم الى جانب الرعية والبلدة في كل عمل يخدم المصلحة العامة.

وشدد خادم الرعية الأب الدكتور ايلي بو شعيا في كلمته على حضور القديسة ريتا الدائم في حياة الرعية، فتوقف عند محطات مختلفة منها شراء الأرض، ومن ثم عملية البناء والتجهيز في "ظل ظروف صعبة جداً اجتاحت لبنان، لكن الإرادة والعزيمة بقيت موجودة لدى الكثيرين من ابناء قبب الياس الذين تبرعوا بسخاء لإكمال اعمال البناء، على امل ان يتم الإنتهاء قريباً من الأعمال في البازيليك وتدشينها في وقت قريب".

بدوره هنأ المطران ابراهيم ابناء قب الياس بارتفاع تمثال القديسة ريتا في البلدة وقال: “نجتمع اليوم في هذه البلدة العزيزة، قب الياس، لا لنرفع حجرًا في الهواء، بل لنرفع القلوب إلى السماء. لا لنكرّم تمثالاً مادياً، بل لنكرّم قداسةً سكنت الزمان والمكان، وتجاوزت المستحيل بالإيمان، والوجع بالرجاء، والصلب بالمحبة".

أضاف: "إن هذا التمثال ليس صنمًا نعبده، ولا حجارة نقدّسها، بل هو علامة مرئية تشير إلى امرأة غير مرئية بالجسد، حاضرة في القلوب والبيوت والمزارات. إنه يشير إلى القديسة ريتا، شفيعة الأمور المستحيلة، التي علّمتنا أن لا شيء مستحيلا على الله، وأن الإيمان الصادق قادر أن يفتّح الأبواب المغلقة، وأن الوردة التي نبتت في شتاء حياتها، هي دليل على أن المعجزة لا توقيت لها".

وتابع: "هذا التمثال هو صوت صامت ينادينا كل يوم: ثقوا، لا تخافوا، لا تيأسوا... فالله قادر أن يخلق من الألم خلاصًا، ومن الموت قيامة، ومن الجراح طُهرًا، ومن الخسارة نعمة. نكرّم ريتا لا لأنها عانت فقط، بل لأنها عاشت الألم برجاء، وحملت الصليب بمحبة، وسامحت من قتلوا أهلها، وطلبت أن تُطبع على جبينها جراح المسيح. نكرّمها لأنها صارت مرآةً لنعمة الله، وجسرًا بين الأرض والسماء. وهذا التمثال، في ساحة كنيستنا في قب الياس، ليس زينةً، بل هو دعوة لنجعل من شفاعتها ملاذًا، ومن سيرتها قدوة، ومن صلاتها رفيقة لنا في الأيام الحالكة. هو تذكير لنا أن قديسينا ليسوا في الماضي، بل حاضرون معنا، يرافقوننا، يصلّون لأجلنا، ويعطوننا الرجاء".

وقال: "في زمن كثر فيه اليأس، وعظُم فيه الألم، وانسحب فيه كثيرون من دروب الصلاة والثقة، ها هي ريتا تعود إلينا اليوم تمثالًا لا ليُعبد، بل ليوقظ الإيمان، ويشعل الرجاء، ويُعيدنا إلى الله. فلنطلب منها جميعًا أن تمرّ في بيوتنا، في عائلاتنا، في أمراضنا، في صلواتنا، وأن تهمس في قلب كلّ واحد منّا: "لا تخف، الرب معك... ومعه، لا مستحيل".

وختم المطران ابراهيم: "أشكر قدس الأرشمندريت إيلي بو شعيا راعي هذه الرعية المزروعة بيد الله في قب الياس. أشكره على همته وغيرته ومحبته للجميع. كما أشكر جميع الذين يعاونوه ويدعمون عطاءاته ومجهوداته، خصوصا عائلة المرحوم سامي حجار الذين قدموا هذا التمثال الرائع. كافأهم الله جميعا بالصحة والخير والبركات وطول العمر. مبارك هذا اليوم، ومبارك هذا التدشين، ومباركة أنتِ يا ريتا، يا زهرة مستحيلة نبتت على صليب الرجاء. آمين".

بعد الكلمات ترأس المطران ابراهيم رتبة تبريك المياه وتبريك التمثال، ونضح المكان والتمثال والحضور بالماء المقدس، بعدها جرى قص شريط الإفتتاح.

تخلل حفل التدشين ترانيم روحية قدمها الفنان جو معلوف وجوقة الرعية وصلوات شكر لله، وسط أجواء إيمانية مؤثرة رفعت خلالها الصلوات من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط.

وبحسب بيان، أكد المنظمون أن "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز السياحة الدينية في البقاع، وجعل قب الياس مقصدًا للمؤمنين والحجاج من مختلف أنحاء لبنان والخارج، لما تحمله القديسة ريتا من رمزية روحية عميقة تدعو إلى التسامح والإيمان العميق بالعناية الإلهية".