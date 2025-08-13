صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، سيقام بتواريخ 14، 15، و16-08-2025 في مدينة جزّين، احتفالات ومهرجانات، وسيتم خلال هذه الأيام قطع الطرقات وتحويل السير داخل المدينة اعتبارًا من الساعة 17:00 ولحين الانتهاء من كل يوم.

وبتاريخ 14-08-2025، سيقام قداس يليه مسيرة دينية تجوب شوارع المدينة وصولاً إلى محلة المعبور- مدخل جزين، ثم سهرة فنيّة يتخلّلها “كيرمس”، وألعاب، وأنشطة للأطفال أمام القصر البلدي.

لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

تحويل السير المتجه من مدينة صيدا باتجاه جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة بإتجاه حيطورة – محلة عين الطغرة (خلف سراي جزين الحكومي) مرورًا بحيّ الشخاريب، وصولاً إلى ساحة جزين، وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرًا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرًا من تواريخ 15و16-08-2025.

تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو الشارع خلف دير مار أنطونيوس في بلدة جزين، ثم إلى شارع المطاعم، وصولاً إلى المعبور – الطريق العام باتجاه مدينة صيدا، وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرًا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرًا من تواريخ 15و16-08-2025.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.