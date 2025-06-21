صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

ستقوم احدى الشركات المتعهدة بتاريخ 22-06-2025 بأعمال تزفيت في منطقة وسط بيروت- ساحة رياض الصلح، اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحًا لغاية السّاعة 14,00 من ذات التاريخ، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع مرور السيارات من الرينغ باتجاه الإسكوا ومن برج الغزال باتجاه الإسكوا وفي شارع المصارف.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.