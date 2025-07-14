Jul 14, 2025 7:18 AMClock
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تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكون"، فجر اليوم الاثنين، عتبة الـ 121 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وجاء ذلك وفق بيانات التداول

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