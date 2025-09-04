أشارت "الحركة الثقافية انطلياس" في بيان الى ان "بغياب النائب والوزير السابق الدكتور حسن الرفاعي، يخسر لبنان شخصيّة استثنائية اتّصفت بخصال عدّة:

1- كان الراحل من أكبر المتعمّقين في الفكر الدستوري ويتمتّع بثقافة قانونية واسعة.

2- كان الراحل صاحب ضمير وطني لبناني حمله دائماً على الدفاع عن استقلال الدولة اللبنانية وعن دولة القانون والمؤسّسات. وكان مخلصاً لقيَم السيادة والحريات العامة.

3- كان نظيف اليد وصاحب أخلاق عالية. لم يساوم إزاء ترغيب أو ترهيب. كان موقفه في مؤتمر الطائف مميّزاً وناصع النقاء في إخلاصه للقيم الكبرى التي التزم بها طوال حياته. وقد دفع في أكثر من مناسبة ثمن التزامه، من هنا تعرّضه لأكثر من محاولة اغتيال.

4- في ممارسته للعمل النيابي كان مشرِّعاً من طراز قَلَّ نظيره. وفي تحمّله مسؤوليّة العمل الوزاري كان شفافاً ومناقبياً وصاحب رؤية وموقف مسؤول.

5- كان النصير الدائم لكل أصحاب الحقوق، ولطالما تبرّع للدفاع عنهم مجاناً. وفي مجال القانون الإداري كان من المراجع الأكثر اطّلاعاً، فما استلم قضية إلاّ أصاب فيها النجاح.

إن الحركة الثقافية-أنطلياس التي كان لها شرف تكريمه كعلم ثقافة في لبنان والعالم العربي في إطار المهرجان اللبناني للكتاب، تتقدمّ من عائلة الفقيد ومن محبّيه وقادريه بأعمق مشاعر التعزية. وهي على يقين من أن أمثال حسن الرفاعي يبقون خالدين في ضمير الشعب والوطن على مدى الأيام.

