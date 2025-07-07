Jul 7, 2025 9:42 AMClock
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تحليق مكثّف لمسيّرات اسرائيلية في اجواء قرى قضاء بنت جبيل على مستوى متوسط

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