May 2, 2025 2:13 PMClock
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الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية محلقا على مستويات منخفضة في أجواء مناطق عدة من الجنوب

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