Jul 23, 2025 11:04 AMClock
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مسيّرة إسرائيليّة تحلّق منذ الصباح فوق البابلية والوبية والسكسكية وانصارية على علو منخفض

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