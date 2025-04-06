Apr 6, 2025 10:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تحليق مروحيات الجيش الاسرائيلي فوق البحر مقابل ساحل الناقورة بالتزامن مع اطلاق صافرات الانذار في مقر قيادة قوات اليونيفيل الدولية في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o