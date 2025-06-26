Jun 26, 2025 1:52 PMClock
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تحليق لمسيرات اسرائيلية فوق كفرملكي ، كفرحتى ، كفرفيلا ، عربصاليم ، عين قانا المحمودية ، العيشية ، الجرمق ، سهل الميدنة

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