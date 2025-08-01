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2025-08-01 13:16:00
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1:07 PM
مصادر لسكاي نيوز عربية: الحكومة اللبنانية ستقوم بتفويض المجلس الأعلى للدفاع المضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة بعد خطة يُفتَرض أن تضعها قيادة الجيش
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1:09 PM
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دوليات
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