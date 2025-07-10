Jul 10, 2025 12:25 PMClock
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تحليق للطيران المسير وبشكل دائم في اجواء معظم قرى وبلدات قضاء صور خصوصاً تلك التي تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة صور

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