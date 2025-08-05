Aug 5, 2025 4:18 PMClock
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تحليق للطيران المسير الاسرائيلي فوق البلدات التالية: البازورية ـ معركة - طيردبا - طورا - جناتا - العباسية - بدياس - القاسمية - رحال - معروب - ديرقانون النهر - باريش - دبعال - وادي جيلو

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