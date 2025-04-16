Apr 16, 2025 10:49 PMClock
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تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط فوق السلسلة الشرقية في مناطق البقاع الاوسط بدءا من المصنع وصولا الى قرى السلسلة الشرقية شرقي بعلبك

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