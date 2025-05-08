May 8, 2025 12:49 PMClock
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تحليق للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت تزامناً مع الغارات على الجنوب

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