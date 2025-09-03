8:17 AMClock
تحليق كثيف جدًا للمسيرات الإسرائيلية فوق النبطية، وبلدات إقليم التفاح، وزبدين، وميفدون، والنبطية الفوقا، وشقرا

