May 5, 2025 9:52 PMClock
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تحليق على علو مخفوض فوق سهل البقاع ومروحية معادية تستهدف بيوتاً جاهزة في طيرحرفا

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