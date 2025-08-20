Aug 20, 2025 12:56 PMClock
أبرز الأحداث
تحلق مسيرات اسرائيلية بشكل مكثف فوق صريفا ، الغندورية، برج قلاويه ، قلاويه ، مجدل سلم ، الخربة ، قبريخا ، صوانة ،بني حيان، طلوسة ،وداي الحجير ،دير سريان ، زوطر الشرقية، الغربية

