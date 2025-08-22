Aug 22, 2025 2:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تحقيق للقناة 13 الإسرائيلية: لا يمكن للحكومة الادعاء أنها فعلت كل شيء لتحرير المختطفين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o