Jul 8, 2025 8:29 AMClock
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تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: خلال عملية إخلاء المصابين من منطقة الألغام أطلق المسلحون النار على فرق الإنقاذ

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