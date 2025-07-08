يتعرض لبنان لموجة حر تصل فيها درجات الحرارة الى ٣٥ درجة بقاعاً و٣٢ درجة ساحلاً مع نسبة رطوبة متدنية مما يعني أن مؤشر الحرائق في جميع المناطق مرتفع:

لذا يطلب من:

-أجهزة الدفاع المدني

-أجهزة الاطفاء

-البلديات

-قوى الامن

-الجمعيات المعنية

الانتباه الى حدوث حرائق والابلاغ عند بدء حدوثها

والى المزارعين والمواطنين عدم اشعال النار في الاحراج والاعشاب وعدم رمي أعقاب السجائر والنفايات في الاحراج

على البلديات تنظيف جوانب الطرقات من الاعشاب التي قد تكون مكان اندلاع الحرائق.

على المواطنين:

-ارتداء قبعات نهاراً

-الاكثار من شرب المياه , عدم البقاء في السيارة وهي مغلقة الزجاج, الانتباه من تناول بعض الاطعمة قد لا تكون طازجة

-عدم التعرض للشمس بين الساعة ١٢ و١٤:٠٠

-وضع مرهم واقي الشمس على الوجه والايدي

-الانتباه الى اغلاق قناني الغاز واحتمال حدوث احتكاك كهربائي

تشتد موجة الحر يوم الجمعة ٦/١٣ لتصل الى ٣٦ درجة وتستمر لغاية الخميس ٦/١٩

على المزارعين تهوئة البيوت البلاستيكية , مزارع الدواجن وزيادة كميات الري صباحاً ومساءً.