أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق في بيان" أنه بإمكان جميع المواطنين والمزارعين الحصول على المعلومات والإرشادات الصادرة عن المصلحة Lari عبر تحميل التطبيق الذكي Lari-Leb على google أو playstore.

وعن حالة الطقس أعلنت المصلحة ان "موجة الحر مستمرة على حالها في البقاع، فوصلت درجة الحرارة الى 36 وعلى الساحل الى 32 درجة.

وتستمر موجة الحر حتى يوم الاربعاء فتصبح درجات الحرارة بعد انحسارها 30 درجة بقاعاً و28 درجة ساحلاً لغاية 8/8/2025.

خلال فترة الحر، يطلب اتباع الارشادات الصادرة عن Lari كما يطلب الانتباه من أن مؤشر الحرائق مرتفع في مختلف المناطق.