أكدت مصادر دبلوماسية للجديد أن منشور المبعوث الأميركي توم برّاك جاء اليوم كتحذير إضافي للسلطة اللبنانية بأن تصريحاتها لا تكفي وعليها الذهاب فوراً إلى إقرار حصر السلاح قبل انتهاء المهلة.

ونقلت المصادر المتابعة لحركة برّاك تعليقاً على إعادة نشر كلام النائب ميشال معوض للجديد بأنه تأكيد إضافي على موقف واشنطن أن لبنان أمام مفترق خطير وعليه المبادرة فوراً.

توازيًا، لفتت مصادر سياسية لبنانية للجديد إلى أن رسائل دولية وصلت إلى لبنان تفيد بأنه مقبلٌ على تصعيد في شهر آب ما لم تتجه السلطة اللبنانية مجتمعة الى اتخاذ اجراءات لمواكبة الاجندة الدولية.

في هذا الوقت، أشارت معلومات الجديد إلى أن تواصلًا سعوديًا - أميركيًا - فرنسيًا حصل بعد زيارة براك لبنان وتم التوافق فيه على رفض ما اعتبروه شراء الوقت وشدّدوا على ضرورة أن يذهب لبنان الى تطبيق ورقة الموفد الاميركي.

إلى ذلك لفتت معلومات الجديد إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما يوم السبت بالاجواء السلبية التي سمعها في باريس.