المركزية - زار وفد من حزب القوات اللبنانية وزير الزراعة نزار هاني وعرض معه أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل التعاون للخروج منها.

وقد شارك عن القوات اللبنانية النائب شوقي الدكاش ورئيس المكتب الزراعي في الحزب ايلي زخور وعدد من الأعضاء.

أكد الوفد للوزير على وجوب حماية القطاع الزراعي من التهريب عبر المعابر غير الشرعية والتشدد باغلاقها ومراقبة المعابر الشرعية من خلال تجهيزها بـ"سكانر"، مما يسهم بإعادة الثقة بلبنان وفتح أسواق جديدة.

ولخص الوفد بعض معاناة المزارعين مطالباً بوضع الحلول موضع التنفيذ ولعل ابرزها تكثيف الإرشاد الزراعي وإذا أمكن استقطاب خبرات خارجية، والتدريب على الزراعات الحديثة ومنها الزراعة خارج التربة. وقد أكد الوفد للوزير أن مكتب الزراعة في القوات سيساعد على إنشاء مشاريع نموذجية لتدريب المزارعين على الزراعة خارج التربة بدعم من النائب الدكاش.

وذكرّ بأهمية التعاونيات الزراعية لتطوير القطاع متمنيّاَ أن تدعم الوزارة التعاونيات الموجودة وأن تحفّز المزارعين على انشاء تعاونيات جديدة والانضواء فيها.

كما طالب الوفد بتسريع موضوع زراعة القنبّ الذي يمكن أن يكون واعداً. مشدداً على تفعيل دور السفارات، وتحديداً الملحقين الاقتصاديين، لتسويق الانتاج اللبناني الزراعي بعد تعزيز الرقابة على صادراتنا لتكون مراعية للشروط المطلوبة.

وتمنى الوفد اشراك الجامعات والمؤسسات البحثية في الاسهام بتوسيع الخبرات ومساعدة اليد العاملة على التطور. واشتراط تعيين مهندس متخصص عند طلب أي ترخيص لمؤسسات تجارية زراعية.

واقترح الدكاش تنظيم مؤتمر حول التفاح في جامعة الروح القدس في الكسليك، خصوصاً أن الوزير أحد خريجيها.

وقد أبدى هاني كل انفتاح وتعاون لما فيه خير المزارعين والزراعة، مؤكداً الانتهاء قريبا من تعيين الهيئة الناظمة لتشريع القنّب.

وتمنى الوفد على الوزير أن تكون القوات اللبنانية، من خلال مكتب الزراعة، شريكة في الإسهام بأي خطة مرتقبة للنهوض بالقطاع.