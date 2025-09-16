المركزية - بارك "تجمّع المعلّمين في لبنان" لأساتذة الثانوي بانتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطتهم، "بعد عملية انتخاب ديمقراطية وتنافس حرّ بين لائحتين فاز بنتيجتها ممثلو الأساتذة من كلا الطرفين، وقد حققت اللائحة المدعومة من تجمّع المعلّمين فوزًا متقدمًا بغالبية أعضائها وفي مقدمتهم جميع مرشحي التجمّع".

تابع في بيان: "انطلاقًا من حرص تجمّع المعلّمين في لبنان على حفظ حقوق أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والقطاع الرسمي برمته، يدعو جميع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وأدواتهم النقابية إلى تجاوز المرحلة الانتخابية المنصرمة، وتوحيد الصفوف وتنظيمها؛ تحضيرًا لخوض مرحلة استرجاع ما ضاع من حقوق مادية واجتماعية ومعنوية خلال السنوات الأخيرة؛ جراء إنهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع القيمة الشرائية للرواتب والأجور، وليتشارك الأساتذة مع الجهات المعنية حماية التعليم الرسمي وتطوير المناهج التربوية، وتحسين أنظمة التقاعد والتقديمات الإجتماعية والصحية في ظل الشروط المفروضة من البنك الدولي وتدخله الخطير في هذا المجال، ولرفد الهيئة التعليمية والإدارية في التعليم الثانوي الرسمي بجيل جديد يحتاجه القطاع؛ الذي أثبت تقدمه ونجاحه وتفوق طلابه في الإمتحانات الرسمية، بالرغم من العدوان الصهيوني الهمجي الأخير الذي استهدف ثانوياته وأساتذته وطلابه".