Jul 1, 2025 9:24 PMClock
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تجمع الاجراء المتقاعدين: للإعفاء من دفع رسوم اشتراك الضمان وإصدار التشريعات اللازمة لدفع التعويضات وفق قيمتها الحقيقية قبل الأزمة

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