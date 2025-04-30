هنأ "تجمع الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدين المتقاعدين" العمال بعيدهم، وقال في بيان: "التهنئة بهذا اليوم العظيم لكل عامل وكادح ومزارع واجير اينما كان، ونخص بالذكر عمالنا واجرائنا في لبنان الذين عانوا ولم يزالوا يعانون الظلم ، إن على مستوى الذين ما زالوا في الخدمة ، الذين اصبحت رواتبهم هزيلة،او على مستوى المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة الوطن والمواطن وكانوا يأملون بتقاعد مريح بعد تعب العمر، ولكن، للاسف لم يلتفت القيمون إلى وضعنا من خلال:

١ ـ إعادة النظر بتعويضاتنا عبر إحتساب التعويض على سعر صرف الدولار الحالي .

٢ ـ العمل على إعطائنا معاشا تقاعديا شهريا يكفينا من العوز وحتى نستطيع ، أقله ، دفع بدلات الإشتراك للضمان الصحي التقاعدي".

اضاف: "لذا نرفع الصوت عاليا، لعل الصوت يصل في هذه المناسبة العظيمة ، فيكون تكريمنا باعطائنا حقنا المشروع في بدل تعويض تقاعدي صحيح ، أو معاشا تقاعديا يساعدنا ،في أرذل العمر على مصاعب الحياة ، فقد اصبحنا ، بعد انقطاع رواتبنا ، وضياع تعويضاتنا نتشارك رواتب ابنائنا في نهاية خدمتنا".

وختم: "لذلك نتوجه بالنداء إلى كل المسؤولين في الدولة من فخامة رئيس الجمهورية الى معالي رئيس الحكومة إلى دولة رئيس مجلس النواب للعمل سريعا على تسوية اوضاعنا وانصافنا ، بما يكفل لنا تغطية صحية محترمة وعيشا كريما".