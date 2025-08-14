تتقاطع التطورات الميدانية والسياسية على الحدود الجنوبية للبنان مع اتصالات دولية مكثّفة بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وتتواصل المحادثات بين باريس وواشنطن حول مصير قوات اليونيفيل، في ظل قرار الكونغرس الأميركي الأخير بتخفيض موازنة مساهمة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام. ورغم هذا القرار، فإن مصادر دبلوماسية فرنسية أعربت ل"الجديد"، عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي.

وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد "لمرة أخيرة"، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهماتهم تدريجياً.

وبحسب معلومات الجديد، فان الاجتماع في باريس كان تنسيقياً حول لبنان وسوريا وتركيز الفرنسيين انصب على الملف اللبناني من ناحية تامين الاستقرار والجوانب الامنية والميدانية.

وبينما تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بانتهاء التهديدات من الجنوب، تبقى الأنظار على مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيتبنى صيغة تضمن تمديدًا انتقاليًا لليونيفيل وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.