Jul 9, 2025 3:25 PMClock
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تايمز أوف إسرائيل: وصول شحنة من عشرات الجرافات من الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي بعد أشهر من التأخير

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