Jun 30, 2025 9:09 AMClock
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تايمز أوف إسرائيل عن نواب في الليكود: احتمال تدخل الكنيست لإنهاء محاكمة نتنياهو في وقت مبكر ضئيل للغاية

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