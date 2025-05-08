May 8, 2025 12:49 PMClock
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تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: إعلان ترمب التوصل لوقف لإطلاق النار مع الحوثيين قوبل بدهشة من المسؤولين

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